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< Uzun Ürünler ve Kütük

Hindistan çıkışlı kütük fiyatları Çin’in karşı tekliflerinin düşmesi sonucu baskı altında

Çin’in bazı bölgelerinde pandeminin yeni dalgalarının söz konusu olması ve yılın ikinci yarısında uygulanacak üretim ...

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