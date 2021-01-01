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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’ye daha fazla deep sea kargosu teklif edilirken, ABD’den 497$/mt CFR’dan alım yapıldı

ABD ve Baltık bölgesindeki satıcılardan çok sayıda teklif alırken, ABD çıkışlı bir hurda bağlantısının yapıldığı bildirildi.

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