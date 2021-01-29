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Türkiye’nin short sea hurda için fiyat beklentisi geriledi

SteelOrbis, short sea hurda tedarikçilerinin Türkiye’ye verdikleri teklifleri düşürdüğünü gözlemlemekte.

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