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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’nin gerçekleştirdiği Belçika menşeli hurda bağlantısında fiyat yükseldi

SteelOrbis'in bugün erken saatlerde duyurduğu bağlantıların ardından Avrupa’dan bir alım daha duyuldu.

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