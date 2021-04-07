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Türkiye’de yeni hurda bağlantıları olumlu görünümü destekledi

Türkiye’de son dönemde gerçekleştirilen deep sea hurda bağlantıları piyasanın olumlu görünümünü destekledi.

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