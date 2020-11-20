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Türkiye’nin gemi hurdası fiyatları deep sea kanadını takip edip yükseldi

Türkiye’nin 11 Kasım tarihinden bu yana değişmeyen gemi hurdası fiyatları bugün yukarı yönlü güncellendi.

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