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< Hurda ve Hammadde

Türkiye yerel hurda piyasası gevşemeyi sürdürdü

Bugün Türk üreticiler hurda alım fiyatlarını 30-200TL/mt düşürürken, bu güncelleme dolar bazında 4-27$/mt gerilemeye neden oldu. ...

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