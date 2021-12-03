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< Hurda ve Hammadde

Pik demir alımları durdu, nadiren bağlantı gerçekleşiyor

Küresel pik demir alıcıları bu hafta yeni alımlar için beklemeye devam ederken, tedarikçiler sipariş almak amacıyla fiyatlarını ...

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