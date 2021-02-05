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< Hurda ve Hammadde

Pakistanlı alıcılar hurda bağlantıları yapmayarak fiyatların daha da düşmesini bekledi

Pakistan’da konteyner bazlı ithal değirmen hurdası fiyatları geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde yaklaşık 25-35$/mt düştü.

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