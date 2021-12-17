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< Hurda ve Hammadde

Pakistan’da ithal hurda alımları tekliflerin düşeceği beklentisiyle durakladı

Pakistan’da ithal hurda alımları bu hafta alıcıların tekliflerin düşeceği beklentisiyle geri çekilmesi sonucu çoğunlukla sessiz kaldı.

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