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< Hurda ve Hammadde

Pakistan’da ithal değirmen hurdası teklifleri küresel piyasadaki eğilimin aksine yükseldi

Son zamanlarda Türkiye’de yapılan hurda bağlantılarında fiyatlarda düşüş gözlenmesine bağlı olarak Pakistan’da başlangıçta ...

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