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< Hurda ve Hammadde

Pakistan’da ithal değirmen hurdası fiyatları yükselmeye devam etti

Pakistan’a verilen konteyner bazlı değirmen hurdası fiyatları bu hafta da Türkiye piyasasındaki fiyat seviyelerini geçerek yükselmeye devam etti.

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