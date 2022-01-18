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Koklaşabilir taş kömürü fiyatları kısıtlı arz nedeniyle yükselişini sürdürüyor

Son zamanlarda küresel koklaşabilir taş kömürü piyasasına hâkim olan arz sıkıntısına ilişkin endişeler göz önüne alındığında, ...

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