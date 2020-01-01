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< Hurda ve Hammadde

Hint MOIL Limited tüm manganez fiyatlarını %5 düşürdü

MOIL Limited, tüm kalitelerdeki manganez fiyatlarını %5 düşürdüğünü açıkladı.

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