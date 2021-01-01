﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Hindistan çıkışlı pelet fiyatları haftanın başında kaydedilen düşüşün ardından toparlandı

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, bu haftanın başında, Hindistan’dan dış piyasalara verilen pelet fiyatları yükselişe geçti.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.