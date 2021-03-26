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Hindistan çıkışlı pelet fiyatları Çin’deki üretim kesintilerinin ilk etkisinin ardından toparlandı

Hindistan çıkışlı pelet fiyatları, Tangshan’daki çelik üreticilerine uygulanan üretim kesintilerinden beklenenden fazla etkilendi.

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