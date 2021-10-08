﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Hindistan çıkışlı pelet fiyatları Çin’deki tatil nedeniyle satış yapılmamasına rağmen yüksek seviyelerde yer almaya devam etti

Hindistan’dan dış piyasalara verilen galvanizli sac fiyatları, neredeyse satış yapılmasa da yüksek seviyelerde yer almaya devam etti.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.