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< Hurda ve Hammadde

Güney Koreli üreticiler ABD çıkışlı hurdaya ilgi gösteriyor, yerel fiyatlar arttı

Güney Koreli çelik üreticilerinin hurda alım fiyatları hem iç hem de dış piyasalarda artmaya devam ediyor.

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