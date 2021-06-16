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< Hurda ve Hammadde

Güney Kore’de ABD çıkışlı hurda alımları sonrası birinci kalite hurda arzındaki kısıntı fiyatları yükseltti

Güney Kore’de birinci kalite hurda arzındaki daralma devam ederken, Koreli çelik üreticileri bunu hafifletmek için Japonya’dan ...

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