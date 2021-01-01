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< Hurda ve Hammadde

Tayvanlı alıcılar ABD’den hurda gecikmeli geldiği için Japonya çıkışlı hurdaya odaklanıyor

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Tayvanlı çelik üreticileri fiyatları düşen Japonya çıkışlı hurdaya odaklandı. ABD’den ...

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