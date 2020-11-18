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Global piyasada pik demir ticareti hızlandı, tedarikçiler iyimser

Ekim ayının ortasından beri global pik demir piyasasında ticaret belirgin bir şekilde hızlandı.

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