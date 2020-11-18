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Küresel pik demir tedarikçileri iyimser, görünüm temkinli

Küresel pik demir piyasasında hareketlilik normal seviyelerde olsa da, küresel tedarikçiler fiyatlarını artırmakta kararlı.

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