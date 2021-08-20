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Çin’de Hindistan çıkışlı pelet fiyatları dip seviyeyi gördü, üreticiler alternatif ihracat pazarları aramaya başladı

Hindistan’dan dış piyasalara verilen pelet fiyatları dip seviyeyi gördü ve Çin’e yapılan satışlar tamamen durdu.

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