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Brezilya’da demir cevheri fiyatları haftalık bazda arttı

Brezilya’da demir cevheri fiyatları uluslararası piyasadaki aktif ticari hareketliliğin bir göstergesi olarak haftalık bazda ortalama 10$/mt yükseldi.

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