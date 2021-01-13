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Brezilya’da demir cevheri fiyatları artışını sürdürdü

Brezilya’da demir cevheri fiyatları haftalık bazda ortalama 10$/mt artarak üst üste ikinci hafta yükseldi.

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