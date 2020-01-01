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Brezilya menşeli pelet fiyatları Çin İşçi Bayramı döneminde arttı

Brezilya menşeli pelet fiyatı geçen hafta 287$/mt seviyesinde kaydedilen referans fiyata kıyasla 289$/mt seviyesine ulaştı.

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