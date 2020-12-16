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Brezilya çıkışlı demir cevheri fiyatları yakın zaman önceki artışın ardından düştü

Brezilya’da demir cevheri fiyatları, Çin’de demir cevheri spot piyasasındaki düşüşle uyumlu olarak düştü.

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