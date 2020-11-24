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< Hurda ve Hammadde

BDT çıkışlı pik demir fiyatları ABD’ye yapılan satışla yeni bir rekor kırdı

Haftanın sonuna doğru bir pik demir tedarikçisi rekor bir seviyeden bağlantı yapmayı başardı.

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