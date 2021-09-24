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< Hurda ve Hammadde

Bangladeş'te yapılan yeni dökme ve konteyner bazlı hurda alımlarında fiyatlar düştü

Bangladeş'e verilen dökme ve konteyner bazlı ithal hurda teklifleri, küresel hurda piyasasındaki aşağı yönlü seyri takiben ...

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