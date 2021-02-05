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Bangladeş’te hurda alıcıları hala temkinli, ithalat fiyatları daha da düştü

Bu hafta Bangladeş’te ithal hurda fiyatları piyasadaki negatif görünüm ve hala temkinli giden ticaret sebebiyle daha da düştü.

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