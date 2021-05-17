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Bangladeş’te hurda fiyatları global piyasadaki yükselişlere paralel olarak artıyor

Bangladeş’te ithal hurda fiyatları global piyasadaki yükselişlere paralel olarak daha da arttı.

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