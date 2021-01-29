﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Bangladeş’te hurda alıcıları fiyatlar düşüşte olduğu için alım yapmıyor

Bangladeş’te ithal hurda fiyatları, Türkiye’de hurda fiyatlarındaki düşüşün hız kazanması sonucu, yaklaşık 25-30$/mt geriledi.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.