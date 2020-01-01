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< Hurda ve Hammadde

Bangladeş’te değirmen hurdası fiyatları 500$/mt CFR’ın üzerine çıktı

Bangladeşli alıcılardan gelen sürekli talep, ülkede ithal hurda fiyatlarının daha da yükselmesine neden oldu.

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