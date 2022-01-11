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< Hurda ve Hammadde

ABD Ohio Vadisi, Kuzeydoğu’da hurda fiyatları beklendiği gibi düştü

Beklendiği gibi, ABD’de hurda fiyatları Ohio Vadisi ve Kuzeydoğu’da sertçe geriledi. Bu ay ülkede yerel hurda fiyatları aşağıdaki ...

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