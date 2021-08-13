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< Hurda ve Hammadde

ABD hurda piyasasında Eylül ayına yönelik farklı beklentiler bulunuyor

ABD’de nihai mamul fiyatları hala artıyor olabilir ancak piyasa kaynakları, bu durumun Eylül ayı hurda fiyatlarına etki etmeyeceğini düşünüyor.

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