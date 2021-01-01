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Türkiye çıkışlı inşaat demiri fiyatları olumsuz görünüm nedeniyle önemli oranda düştü

Türk üreticiler yurt dışına verdikleri inşaat demiri fiyatlarını daha da düşürdü.

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