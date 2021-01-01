﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de Avrupa hurdası 460$/mt CFR seviyesinin altına indi

Türkiye ithal hurda piyasasında geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen çok sayıda bağlantı bugün duyuldu.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.