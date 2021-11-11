Hangzhou CIEC Group: Çin’in çelik ihracatına yönelik beklentilerimiz olumlu

Perşembe, 11 Kasım 2021 17:36:40 (GMT+3) | İstanbul

Hangzhou CIEC Group Orta Doğu Genel Müdürü Hüseyin Ocakçı ile Çin piyasasındaki son durumu konuştuk.

Size göre Çin’deki enerji kısıtlamaları krizi ne zaman çözüme kavuşabilir?

Enerji krizi çözüldü sayılır. Çin hükümeti, ısınma mevsimi başlamasan 150 milyon mt kömür üretim kapasitesi için onay verdi ve yeni kapasiteler eklenmeye devam edecek. Ayrıca, hükümet fiyatları kontrol altına alan ve yüksek enerji tüketimi yapan tesislerin kapatılmasını sağlayan kararlar aldı. Şu an limanlarda termal kömür fiyatları 1.000 RMB seviyesinde, iki hafta önce bu fiyat 2.700 RMB idi. Elektrik dağıtımındaki sınırlandırmalara bağlı olarak üretimde meydana gelen kesintiler de azalıyor.

Sizce bu yıl kış mevsimi ham çelik üretim kısıtlamalarının etkileri ne olacak?

Kışın ham çelik üretimine uygulanacak kesintiler normal yıllık sınırlar içinde. Şimdilik, Çin’in kuzeyinde bulunan tesislerin üretimi %30 azaltılmış durumda, ısınma mevsiminde uygulanan üretim kısıtlamaları tesislerin üretimlerini 2022 yılının ilk çeyreğine kadar aynı oranda sürdürmelerini gerektiriyor. Ancak enerji krizinin sona ermesiyle, ülkenin güneyindeki tesisler kademeli olarak üretime geri dönebilir, böylece yılın son çeyreğinde toplam ham çelik üretiminde artış görebiliriz.

Dördüncü çeyrekte ve yeni yılın ilk çeyreğinde Çin’in yarı mamul ithalatını nasıl görüyorsunuz?

Kömür fiyatlarındaki düşüş sebebiyle, çelik üreticilerinin üretim maliyetleri düştü, Çin şu an çelik ihraç edebilir durumda. Bu trend, bir süreliğine durması beklenen çelik ithalatından daha önemli. Yıl sonuna kadar Çin’in çelik ihracatına yönelik beklentilerimiz olumlu.

Sizce Çin inşaat demiri ithalatına tekrar başlar mı?

Çin’in inşaat demiri ithal edebileceğini pek düşünmüyorum, çünkü Çin’deki projelerin kullandıkları malzemelerde bazı ulusal standartları sağlamaları gerekiyor.

Evergrande’deki durumu göz önüne alarak, 2022 yılının ilk yarısındaki çelik tüketimine yönelik beklentiniz nedir? Çin inşaat demiri sektöründeki durgunluk daha uzun sürebilir mi?

Çin inşaat piyasasında uzun süredir bir gerileme yaşanıyor. Şu an, gayrimenkul şirketleri arsa alımını durdurdu. Verilere bakıldığında, Çin gayrimenkul sektörünün, 2020 yılına kıyasla en az %30 zayıfladığını ve bu trendin devam edeceğini görüyoruz.

Koklaşabilir taş kömürü ve cevher fiyatlarına yönelik tahmininiz nedir? Aralarındaki fiyat farkı tarihi olarak en yüksek seviyede mi?

Koklaşabilir taş kömürü fiyatlarında keskin düşüş kaydedildi ve evet şu an bu iki ürün arasındaki fiyat farkı olabilecek en yüksek seviyede.