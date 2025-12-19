Zey Demir T demir ve lama üretimine başladı

1979 yılından bu yana faaliyet gösteren Zey Demir, üretim portföyünü genişleterek T demir ve lama demir üretimine başladığını açıkladı. Yeni yatırım kapsamında devreye alınan hatlarla birlikte şirket, hem üretim kapasitesini hem de ürün çeşitliliğini artırarak çelik sektöründeki konumunu güçlendirdi.

Modern hatlarla 150.000 mt’luk kapasite

Yapılan modernizasyon çalışmaları ve yeni üretim hatlarının devreye alınmasıyla Zey Demir’in yıllık üretim kapasitesi 150.000 mt’a ulaştı. Endüstri 4.0 destekli otomasyon sistemleri ve optik ölçüm teknolojileriyle donatılan hatlarda yüksek kalite standartlarında üretim, mükemmel yüzey kalitesi ve uluslararası standartlarda üretim yapılıyor.

İhracat odaklı büyüme stratejisi

Üretiminin önemli bir bölümünü dış pazarlara yönlendiren Zey Demir, hâlihazırda 40’tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. T demir ve lama demir yatırımıyla şirketin Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Amerika pazarlarındaki varlığını güçlendirmesi hedefleniyor.

Şirket, yeni ürün grubunun özellikle inşaat, makine imalatı ve çelik konstrüksiyon projelerinde artan talebi karşılamaya yönelik olduğunu vurguluyor.

Çelik sektörüne yönelik katma değerli ürünler

Zey Demir, T demir ve lama demir üretimiyle birlikte yalnızca ürün çeşitliliğini artırmayı değil, aynı zamanda sektöre katma değer sunan çözümler geliştirmeyi amaçlıyor. Şirket, üretim gücünü lojistik kabiliyetleriyle destekleyerek geniş bir coğrafyada tedarikçi konumunu sürdürmeyi hedeflediğini bildiriyor.