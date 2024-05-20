Meksika’da filmaşin tüketimi Mart ayında yıllık %9,9 azaldı

Pazartesi, 20 Mayıs 2024 09:48:14 (GMT+3) | San Diego

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin görünür filmaşin tüketimi bu yılın Mart ayında yıllık %9,9 düşüşle 192.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Aynı ayda ülkenin filmaşin üretimi %17,6 düşüşle 173.000 mt oldu.

Yılık ilk üç ayında tüketim %1,5 artışla 651.000 mt seviyesinde kaydedilirken üretim %7,1 düşüşle 601.000 mt oldu.

Ekonomi Bakanlığı’nın yayımladığı veriler Meksika filmaşin piyasasında DeAcero’nun üretimin %51’ini elinde bulundurarak piyasa lideri olduğunu gösteriyor. Filmaşin piyasasındaki diğer şirketler arasında %18’lik pay ile Ternium, %16’lık pay ile ArcelorMittal, %6 ile Tyasa, %5 ile Grupo Acerero ve %4 ile Simec bulunuyor.