Yeni Zelanda National Green Steel’in Waikato’daki elektrik ark ocağı bazlı geri dönüşüm projesini onayladı

Yeni Zelanda hükümeti, yerel hurda geri dönüşüm şirketi National Green Steel Limited’in Waikato’da planladığı çelik geri dönüşüm tesisine yönelik projeyi, ulusal öneme sahip projelere yönelik hızlandırılmış program kapsamında onayladı.

Yeni Zelanda hükümetinin açıklamalarına göre National Green Steel Limited, Waikato bölgesindeki Hampton Downs’ta kurulması planlanan tesiste yıllık 200.000 mt geri dönüştürülmüş çeliği işleyip yapısal çeliğe dönüştürmeyi planlıyor. Söz konusu proje bir hurda öğütücü, bir elektrik ark ocağı ve tesise yenilenebilir enerji sağlayacak bir güneş enerjisi santralini içeriyor.

Hükümet projenin yerel tedarik zincirlerini güçlendirerek ve inşaat malzemelerinin erişilebilirliğini artırarak ülkenin altyapı açığının giderilmesine katkı sağlamasının beklendiğini belirtti. Ayrıca tesisin bölgede yaklaşık 200 nitelikli istihdam yaratmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Hükümet hızlandırılmış onay sürecinin bölgesel veya ulusal öneme sahip projeleri hızlandırmak amacıyla birden fazla onay prosedürünü tek çatı altında topladığını belirtti. Tesis için başvurunun Temmuz 2025’te yapıldığı ve uzman panel incelemesinin başlamasının ardından yaklaşık beş ay içinde onay verildiği kaydedildi.