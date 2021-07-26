Yeni karantina kısıtlamaları Bangladeş’teki hurda ticaretini olumsuz etkiliyor

Pazartesi, 26 Temmuz 2021 17:39:47 (GMT+3) | İstanbul

Bangladeş’te yakın zamanda hükümet tarafından Corona salgını nedeniyle ilan edilen yeni karantina kısıtlamaları, hurda ticareti için halihazırda elverişsiz olan koşulları ağırlaştırdı.

Bu sebeple ülkede yetkililer, yeni karantina kapsamında, yerel çelik üreticilerinin 23 Temmuz’dan itibaren en az iki hafta üretimlerini durdurmalarına karar verdi. Bangladeşli bir tüccar, “Tüm üretim tesisleri 2 Ağustos’a kadar kapatıldı ve perakende faaliyetleri daha önceden durdurulmuştu. Bu nedenle ülkedeki piyasa geçici olarak durgun,” şeklinde yorum yaptı. Son gelişmelerin ardından, Bangladeş’e son zamanlarda yeni bir hurda teklifi verildiği duyulmadı.