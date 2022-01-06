﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Yarı iletken çip krizinin 2022’den sonra da devam etmesi bekleniyor

Perşembe, 06 Ocak 2022 11:57:27 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Almanya merkezli danışmanlık şirketi Roland Berger’a göre, küresel yarı iletken çip sıkıntısının 2022 yılından sonra birkaç yıl daha devam etmesi bekleniyor. Bu yıl yarı iletken çip talebinin arzı geride bırakmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

En büyük sıkıntı, otomotiv sektörünün ihtiyaç duyduğu eski nesil çiplerde görülüyor, ancak ek üretim kapasiteleri genellikle yeni nesillerde oluşturulduğundan, açıklanan kapasite artırımları talebi karşılamaya yetmiyor.

Roland Berger’ın analizlerine göre, 2022 yılında çip talebi 2020’ye kıyasla %17, ancak üretim kapasitesi yalnızca %6 artacak. Buna ek olarak, bazı otomobil üreticileri fazladan yarı iletken çip stoku yapıyor. Kısa vadede bu, arz sıkıntısını daha da kötüleştiriyor.


Etiketler: görüş  Avrupa  otomotiv  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

06 Oca

Türkiye’de araç satışları 2021’de %4,6 düştü
04 Oca

Uğur Dalbeler: Kurun istikrar kazanması Türkiye çelik sektörü için önem taşıyor
22 Ara

Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları Kasım ayında %13,5 düştü
22 Ara

Çelik Dış Ticaret Derneği toplantısında 2021 yılı piyasa değerlendirmesi ve 2022 yılı beklentileri konuşuldu
14 Ara

Türkiye’nin motorlu araç satışları Ocak-Kasım döneminde %2,6 arttı