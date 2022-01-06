Yarı iletken çip krizinin 2022’den sonra da devam etmesi bekleniyor

Perşembe, 06 Ocak 2022 11:57:27 (GMT+3) | İstanbul

Almanya merkezli danışmanlık şirketi Roland Berger’a göre, küresel yarı iletken çip sıkıntısının 2022 yılından sonra birkaç yıl daha devam etmesi bekleniyor. Bu yıl yarı iletken çip talebinin arzı geride bırakmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

En büyük sıkıntı, otomotiv sektörünün ihtiyaç duyduğu eski nesil çiplerde görülüyor, ancak ek üretim kapasiteleri genellikle yeni nesillerde oluşturulduğundan, açıklanan kapasite artırımları talebi karşılamaya yetmiyor.

Roland Berger’ın analizlerine göre, 2022 yılında çip talebi 2020’ye kıyasla %17, ancak üretim kapasitesi yalnızca %6 artacak. Buna ek olarak, bazı otomobil üreticileri fazladan yarı iletken çip stoku yapıyor. Kısa vadede bu, arz sıkıntısını daha da kötüleştiriyor.