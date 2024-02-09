Xuzhou Bofeng Steel yüksek fırınını Guangxi Steel Group’a devredecek

Cuma, 09 Şubat 2024 10:13:14 (GMT+3) | Şanghay

Jiangsu eyaleti merkezli Çinli çelik üreticisi Xuzhou Bofeng Iron and Steel Co., Ltd., 500 metreküplük bir yüksek fırınını Guangxi eyaleti merkezli Çinli çelik üreticisi Guangxi Iron and Steel Group Ltd.’ye satmayı planladığını duyurdu.

Çin basınına göre Xuzhou Bofeng Steel’in endüstriyel gayrimenkulleri açık artırmaya çıkarıldı ve şirketin eskimiş kapasitesi devre dışı kalacak. Çin çelik sektörü eski kapasiteleri ortadan kaldırarak kendini geliştirmeye ve yeni teknolojilere uyum sağlamaya çalışıyor.