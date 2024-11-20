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Çin’in sıcak rulo sac üretimi Ocak-Ekim döneminde %2,2 yükseldi

Çarşamba, 20 Kasım 2024 09:51:17 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, ülkenin sıcak rulo sac üretimi Ocak-Ekim döneminde yıllık %2,2 artışla 177,7 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, ülkenin soğuk rulo sac üretimi ise yıllık %5,5 artışla 39,47 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Yalnızca Ekim ayında, Çin’in sıcak rulo sac üretimi aylık %0,48 ve yıllık %1,2 düşüşle 17,02 milyon mt olurken, soğuk rulo sac üretimi aylık %1,17 artış ve yıllık %0,7 düşüşle 4,17 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Çin iç piyasasında sıcak rulo sac fiyatları Ekim ayında önce yukarı yönlü hareket ederken daha sonra gevşemeye başladı. En yüksek fiyat seviyesi 3.860 RMB/mt (537$/mt) ile 8 Ekim tarihinde, en düşük seviye ise 3.540 RMB/mt (492$/mt) ile 18-20 Ekim tarihlerinde kaydedildi.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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