worldsteel: Küresel çelik talebi 2026’da toparlanma eşiğinde, 2027’de büyüme hızlanacak

Salı, 14 Nisan 2026 14:32:22 (GMT+3)   |   İstanbul

Dünya Çelik Birliği (worldsteel) tarafından yayımlanan Nisan 2026 Kısa Vadeli Görünüm raporuna göre küresel çelik talebinin 2026 yılında sınırlı bir toparlanma ile %0,3 artarak 1,72 milyar mt seviyesine ulaşması, 2027 yılında ise büyümenin hızlanarak %2,2 ile 1,76 milyar mt’a yükselmesi bekleniyor

Küresel talepte dipten dönüş sinyali

UNESID Baş Ekonomisti ve worldsteel Ekonomi Komitesi Başkanı Alfonso Hidalgo Calcerrada, mevcut tahminlerin 2025’in Ekim ayı projeksiyonlarıyla uyumlu olduğunu belirterek küresel çelik talebinin 2025-2026 döneminde dip seviyeye ulaştığını ve 2026 itibarıyla kademeli bir toparlanma sürecine girildiğini ifade etti.

Rapora göre 2027 yılında büyümenin hızlanması, özellikle bölgesel dinamiklerdeki farklılaşmadan kaynaklanacak. Çin’de daralma hızının yavaşlaması ve Hindistan başta olmak üzere gelişmekte olan pazarlardaki güçlü talep artışı, küresel görünümü destekleyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

Orta Doğu riski talep görünümünü baskılıyor

Raporda Orta Doğu’daki devam eden çatışmaların 2026 yılında bölgenin çelik talebinde keskin bir düşüşe yol açmasının beklendiği belirtiliyor. Bu durum daha önce güçlü büyüme potansiyeli taşıyan bölgenin görünümünü olumsuz etkileyen ana faktör olarak öne çıkıyor.

Bununla birlikte en temel senaryoda savaşın Haziran ayına kadar çözüleceği varsayılırken, bu durumda büyük ekonomilerde talebin genel olarak dirençli kalacağı öngörülüyor. Ancak çatışmaların ikinci çeyrek sonrasına uzaması halinde özellikle enerji arzında bağımsız olmayan bölgelerde tahminlerle alakalı aşağı yönlü revizyonların gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

Çin’de daralma yavaşlıyor, 2027’de yatay seyir

Çin’de konut sektöründeki düzeltmenin dip seviyeye yaklaşmasıyla birlikte çelik talebindeki daralmanın 2026 yılında %1,5 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Altyapı yatırımlarındaki artış ve ihracat destekli üretim, talebi kısmen destekleyen unsurlar olarak öne çıkıyor. 2027 yılında ise Çin’de talebin büyük ölçüde yatay seyretmesi öngörülüyor. Gayrimenkul sektöründe uzun süredir devam eden aşağı yönlü düzeltmenin sona yaklaşmasıyla birlikte, talebin daha dengeli bir yapıya geçmesi bekleniyor.

Gelişmekte olan ülkelerde büyüme 2026’da yavaşlayacak

Çin hariç gelişmekte olan ekonomilerde çelik talebi artışının 2026 yılında %2,5’e gerilemesi bekleniyor. Bu yavaşlamada Orta Doğu’daki sert daralma ve ASEAN bölgesinde stok faaliyetlerinin normalleşmesi etkili olacak. Buna karşın 2027 yılında büyümenin %5,1’e çıkması öngörülüyor. Bu toparlanmanın gelişmekte olan Asya ve Afrika’daki güçlü talep ile Orta Doğu’da beklenen toparlanma tarafından destekleneceği belirtiliyor.

Hindistan güçlü büyümesini sürdürüyor

Hindistan, %7,4’lük 2026 ve %9,2’lik 2027 büyüme beklentileriyle dünyanın en hızlı büyüyen büyük çelik pazarı olmayı sürdürüyor. Altyapı yatırımları, otomotiv sektörü, demiryolu genişlemesi ve tüketim mallarındaki artış, talebi destekleyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

Gelişmiş ülkelerde toparlanma süreci

Gelişmiş ülkelerde çelik talebinin 2025 yılında %0,2 artarak üç yıllık düşüş trendini sonlandırdığı belirtilirken, 2026’da %1 ve 2027’de %2,3 büyüme bekleniyor.

AB ve İngiltere'de talebin 2026’da %1,3 ve 2027’de %3 artması öngörülürken, altyapı ve savunma harcamalarındaki artışın yanı sıra makroekonomik koşullardaki iyileşmenin etkili olacağı ifade ediliyor. Ancak enerji fiyatlarındaki oynaklık önemli bir risk faktörü olmaya devam ediyor.

ABD’de ise çelik talebinin 2026’da %1,7 ve 2027’de %2 büyümesi bekleniyor. Özel sektör yatırımları ve altyapı harcamaları talebi desteklerken, yüksek maliyetler ve finansman koşulları toparlanmanın hızını sınırlayan unsurlar arasında yer alıyor.

Genel görünüm: 2027’de daha güçlü bir toparlanma

Genel olarak değerlendirildiğinde, küresel çelik talebinin 2026 yılında sınırlı bir artışla toparlanma sürecine girmesi, 2027 yılında ise daha geniş tabanlı ve güçlü bir büyüme sergilemesi bekleniyor. Ancak jeopolitik riskler ve ticaret ortamındaki belirsizlikler, görünüm üzerinde belirleyici olmaya devam edecek.


