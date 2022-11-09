Avustralya merkezli Calix hidrojen bazlı demir tesisi inşa edecek

Çarşamba, 09 Kasım 2022 11:39:41 (GMT+3) | İstanbul

Avustralya merkezli teknoloji şirketi Calix Limited, Sıfır Emisyonlu Çelik Teknolojisi’ne (ZESTY) sahip demir üretim tesisine yönelik 11 aylık bir çalışma için gereken fonun yaklaşık %48’i için Avustralya Yenilenebilir Enerji Ajansı’ndan 947.035$ ödenek aldığını açıkladı.

Şirket demir cevherinin doğrudan sünger demire indirgenmesi için yeşil hidrojen üretecek olan, yıllık 30.000 mt kapasiteli, yenilenebilir enerjiyle çalışan bir ZESTY demir tesisi kurmayı planlıyor.

ZESTY demir ile çelik üreticilerinin emisyonlarını azaltması için basit ve verimli bir yöntem sağlanması, ZESTY çelik ile ise çelik üreticilerinin karbon emisyonunu azaltmak ve sıfıra indirilmesine yardımcı olmak amaçlanıyor.