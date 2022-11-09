﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Avustralya merkezli Calix hidrojen bazlı demir tesisi inşa edecek

Çarşamba, 09 Kasım 2022 11:39:41 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya merkezli teknoloji şirketi Calix Limited, Sıfır Emisyonlu Çelik Teknolojisi’ne (ZESTY) sahip demir üretim tesisine yönelik 11 aylık bir çalışma için gereken fonun yaklaşık %48’i için Avustralya Yenilenebilir Enerji Ajansı’ndan 947.035$ ödenek aldığını açıkladı.

Şirket demir cevherinin doğrudan sünger demire indirgenmesi için yeşil hidrojen üretecek olan, yıllık 30.000 mt kapasiteli, yenilenebilir enerjiyle çalışan bir ZESTY demir tesisi kurmayı planlıyor.

ZESTY demir ile çelik üreticilerinin emisyonlarını azaltması için basit ve verimli bir yöntem sağlanması, ZESTY çelik ile ise çelik üreticilerinin karbon emisyonunu azaltmak ve sıfıra indirilmesine yardımcı olmak amaçlanıyor.


Etiketler: Avustralya Okyanusya Çelik Üretimi Yatırım Üretim 

Benzer Haber ve Analizler

Nippon Steel ve BlueScope kaplamalı ürün ortaklığı kuracak

13 Ağu | Çelik Haberler

Chongqing Steel, Jingjiang nehrine transit liman inşa edecek

14 Mar | Çelik Haberler

Baosteel, Queensland projesi için yüksek frekanslı boru tedarik edecek

16 Oca | Çelik Haberler

Chongqing Steel Extension Hill maden projesinde yapım çalışmalarına başladı

08 Ara | Çelik Haberler

Avustralya’nın demir cevheri ihracatı 2011-12’de %10 artacak

28 Eyl | Çelik Haberler

Yunzhou Coal Mining Avustralya’da kömür varlığı satınaldı

28 Eyl | Çelik Haberler

Beacon Hill, Moatize’de koklaşabilir taş kömürü üretimine başlangıç tarihini erkene aldı

27 Eyl | Çelik Haberler

BC Iron-Fortescue ortak girişimi demir cevheri sevkiyatına başladı

12 Oca | Çelik Haberler

Voestalpine, 130 milyon € değerindeki çelik dövme tesisini devreye aldı

27 Eyl | Çelik Haberler

Coal of Africa ve Rio Tinto, kömür bölgelerini takas ediyor

15 Eyl | Çelik Haberler