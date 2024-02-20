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Avustralya hükümeti yeşil çelik üretimini desteklemek için Pilbara’da hidrojen merkezi inşa edecek

Salı, 20 Şubat 2024 11:16:52 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya ve Batı Avustralya hükümetleri Pilbara’da bir hidrojen merkezi inşa etmek üzere toplamda 140 milyon A$ yatırım yapacaklarını açıkladı. Pilbara Hidrojen Merkezi temiz hidrojen üretimi ve ihracatı için önemli bir merkez olacak ve ülkedeki yeşil çelik üretimini destekleyecek.

Planlanan proje yıllık yaklaşık 492.000 mt üretim kapasitesine olanak sağlayacak. İnşaatı bu yıl başlayacak olan merkezin 2028 yılında tamamlanması bekleniyor. Merkezin inşaat ve işletme aşamalarında 1.000’den fazla kişilik istihdam yaratılacak.

Öte yandan Avustralya hidrojen sektörünün 2050 yılına kadar 50 milyar A$ ek GSYİH ve Batı Avustralya dahil olmak üzere ülkede bölgesel olarak 16.000’den fazla kişilik istihdam yaratacağı tahmin ediliyor.


Etiketler: Avustralya Okyanusya Çelik Üretimi Üretim Yatırım 

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