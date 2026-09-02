Welspun Corp ve Perma-Pipe Holdings Ürdün'de su ve enerji projelerine yönelik boru üretimi için ortak girişim planlıyor

Hint Welspun Corp ve Perma-Pipe International Holdings, Ürdün'de çelik boru üretimi ve ileri kaplama teknolojileri geliştirmek üzere Ürdün Ulusal Su Taşıma Projesi'nin geliştiricileri ve Ürdün hükümetiyle anlaşma imzaladı.

Açıklamaya göre mutabakat zaptı kapsamında Welspun Corp ve Perma-Pipe, Ürdün ve çevre ülkelerdeki su, petrol ve doğal gaz ile altyapı projelerine boru ve ilgili ürünler tedarik edecek bir üretim merkezi kurmak ve işletmek üzere ortak girişim oluşturacak.

Ortak girişim, Welspun'un büyük çaplı çelik boru üretim kabiliyetlerini Perma-Pipe'ın korozyon önleyici kaplamalar, mühendislik ürünü boru sistemleri ve proje uygulama alanlarındaki uzmanlığıyla bir araya getirecek.

Şirketler, tesislerin tasarımı, üretim kapasitesi, kaplama teknolojileri ve gerekli izinler dahil olmak üzere projenin teknik, ticari, finansman ve mevzuata ilişkin gereklilikleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Planlanan yatırım tutarı, ortak girişimin ortaklık yapısı, üretim kapasitesi ve projenin takvimi henüz açıklanmadı.