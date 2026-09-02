 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Welspun...

Welspun Corp ve Perma-Pipe Holdings Ürdün'de su ve enerji projelerine yönelik boru üretimi için ortak girişim planlıyor

Çarşamba, 02 Eylül 2026 09:35:43 (GMT+3)   |   Kalküta

Hint Welspun Corp ve Perma-Pipe International Holdings, Ürdün'de çelik boru üretimi ve ileri kaplama teknolojileri geliştirmek üzere Ürdün Ulusal Su Taşıma Projesi'nin geliştiricileri ve Ürdün hükümetiyle anlaşma imzaladı.

Açıklamaya göre mutabakat zaptı kapsamında Welspun Corp ve Perma-Pipe, Ürdün ve çevre ülkelerdeki su, petrol ve doğal gaz ile altyapı projelerine boru ve ilgili ürünler tedarik edecek bir üretim merkezi kurmak ve işletmek üzere ortak girişim oluşturacak.

Ortak girişim, Welspun'un büyük çaplı çelik boru üretim kabiliyetlerini Perma-Pipe'ın korozyon önleyici kaplamalar, mühendislik ürünü boru sistemleri ve proje uygulama alanlarındaki uzmanlığıyla bir araya getirecek.

Şirketler, tesislerin tasarımı, üretim kapasitesi, kaplama teknolojileri ve gerekli izinler dahil olmak üzere projenin teknik, ticari, finansman ve mevzuata ilişkin gereklilikleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Planlanan yatırım tutarı, ortak girişimin ortaklık yapısı, üretim kapasitesi ve projenin takvimi henüz açıklanmadı.

Etiketler: Hindistan Ürdün Hint Yarımadası Çelik Üretimi 
AjoyDas
Ajoy Das
Editör

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.

Benzer Haber ve Analizler

Emirates Steel Katar’a tedarik miktarını artırıyor

11 Eki | Çelik Haberler

Türkiye'de ABD çıkışlı hurda fiyatları yükseldi, artışların ne kadar devam edeceğini nihai mamul satışları belirleyecek

02 Eyl | Hurda ve Hammadde

Türkiye'de yerel ve ihracat uzun mamul fiyatları artan yurt içi satışlar ve yükselen hurda fiyatlarıyla 5-10$/mt artış ...

02 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük

İtalya hurda piyasası yavaş seyrederken, talep zayıf kaldı ve fiyatlar neredeyse değişmedi

02 Eyl | Hurda ve Hammadde

Çin çıkışlı soğuk rulo sac fiyatları artan maliyetler ve arz-talep dengesinin iyileşeceği beklentisiyle 15-20$/mt ...

02 Eyl | Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye'de sıcak rulo sac fiyatları Eylül'e yönelik olumlu beklentiler, Çin'deki artış ve güçlü hurda sayesinde ...

02 Eyl | Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye'de resmi yerel filmaşin fiyatları 2 Eylül'de yükselişe geçti

02 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük

İçdaş uzun mamul fiyatlarını 5$/mt yükseltti

02 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük

Küresel gelişmeler Hindistan çıkışlı kütük fiyatlarını yükseltirken, üreticiler güçlü yerel piyasaya odaklanıyor

02 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük

Cezayir'de yerel sıcak rulo sac fiyatları arttı, ihracat seçenekleri aranıyor, ithalat sınırlı

02 Eyl | Yassı Ürünler ve Slab





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis