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Almanya’da yeni araç kayıtları Kasım ayında %31 arttı

Salı, 27 Aralık 2022 10:09:46 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Almanya Otomotiv Sanayicileri Birliği tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede yeni binek araç kayıtları bu yılın Kasım ayında yıllık %31 artarak 260.512 adet seviyesine yer aldı. Öte yandan bu yılın ilk 11 ayında yeni binek araç kayıtları yıllık %2 düşüşle 2,34 milyon adet seviyesinde kaydedildi.

VDA söz konusu ayda yeni elektrikli araç kayıtlarının %51 artışla 102.656 adet seviyesine yükseldiğini bildirdi. Bu yılın Ocak-Kasım döneminde yeni elektrikli araç kayıtları yıllık %10 artışla 659.287 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı ayda elektrikli araçların yeni araç kayıtlarındaki payı %39,4 oldu.

Kasım ayında Alman binek araç üreticileri yıllık %26 artışla 386.573 adet araç üretti. Bu yılın ilk 11 ayında binek araç üretimi yıllık %12 artarak 3,18 milyon adet seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Otomotiv Üretim 

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